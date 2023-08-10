Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sempat Ada Pencurian Besi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCIC Beri Penjelasan Ini

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:35 WIB
Sempat Ada Pencurian Besi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCIC Beri Penjelasan Ini
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A


JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kembali buka suara soal aksi pencurian besi rel pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa meminta kerja sama ke berbagai pihak untuk menjaga sarana KCJB dengan baik.

 BACA JUGA:

"Terkait pencurian tersebut, kita berharap kerja sama dari seluruh masyarakat agar membantu menjaga penjalanan KA Cepat menjadi aman dan nyaman. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaporkan kepada pihak berwajib dan posko keamanan KA Cepat apabila terdapat indikasi pencurian maupun aktivitas yang mencurigakan," katanya dalam Spesial Dialogue Okezone, Rabu, 9 Agustus 2023.

Dia juga menjelaskan kalau penyebab besi rel itu bisa dicuri karena belum terpasang dengan sempurna sehingga ada beberapa oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut.

 BACA JUGA:

"Pencurian rel besi KA Cepat yang terjadi beberapa waktu lalu ketika proses pembangunan pra sarana. Pada tahapan proses tersebut masih terdapat area yang belum terpasang pagar pembatas. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pencurian," ucapnya.

Halaman:
1 2
