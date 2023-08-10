Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jembatan Cibiru Hilir Beroperasi, Akses ke Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Semakin Cepat

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:15 WIB
Jembatan Cibiru Hilir Beroperasi, Akses ke Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Semakin Cepat
Jembatan Cibiru Beroperasi Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Akses masyarakat menuju Stasiun Kereta Api Cepat Tegalluar menjadi lebih mudah usai beroperasinya Jembatan Cibiru Hilir pada hari ini. Jembatan tersebut berada di Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, Jembatan Cibiru Hilir ini akan menggantikan Jembatan Cibiru eksisting yang berada tepat di sisi kanan jembatan baru.

"Alhamdulillah pembangunan Jembatan Cibiru Hilir ini sudah rampung. Saat ini jembatan Cibiru Hilir sudah bisa digunakan masyarakat dan nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mengakses Stasiun KA Cepat Tegalluar," ujar DwiyanaDwiyana dalam keterangan tertulis, Kamis (10/8/2023).

Dwiyana mengatakan, dengan adanya Jembatan ini perjalanan dari Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung menuju Stasiun KA Cepat Tegalluar hanya memakan waktu sekitar 15 menit dengan melalui wilayah Summarecon, GBLA, dan melewati Jembatan Cibiru Hilir.

Jika melalui tol dari arah Bandung, masyarakat bisa melalui exit KM 149 tol Purbaleunyi yang akan segera dibuka, kemudian melintasi wilayah Summarecon, GBLA, dan melewati Jembatan Cibiru Hilir dengan waktu tempuh sekitar 10 menit.

"Dengan jembatan ini pula, Stasiun KA Cepat Tegalluar juga akan terhubung dengan Stasiun Cimekar sekitar 15 menit dan 20 menit ke Stasiun Gedebag," katanya.

Dwiyana menyebutkan KCIC terus berkomitmen menyediakan aksesibilitas agar masyarakat bisa dengan mudah menjangkau stasiun KA Cepat.

Aksesibilitas menjadi salah satu komponen penting dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi calon penumpang. Nantinya selain dari Jembatan Cibiru Hilir, Stasiun Tegalluar juga bisa diakses melalui exit tol KM 151A dan Drop Zone Tol KM 151B yang saat ini sedang dipersiapkan.

Selain aksesibilitas yang beragam, Stasiun KA Cepat akan terintegrasi dengan moda transportasi lain. Untuk penyediaan intermoda di Stasiun Tegalluar, akan disediakan shuttle bus menuju Stasiun Cimekar, Commuter Line Bandung Raya dan Commuter Line Garut via Stasiun Cimekar, BRT Trans Metro Pasundan, Damri, serta taksi konvensional dan online.

Tidak hanya itu, KCIC juga berkolaborasi dengan asosiasi Hotel Bandung, Damri dan pihak Summarecon untuk menghubungkan stasiun Tegalluar dengan pusat-pusat komunitas. Misalnya saja mall, perumahan dan hotel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement