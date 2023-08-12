Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Jakarta Suka Monopoli, Bahlil: Sawit, Tambang, Pasir Mau

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |03:06 WIB
Pengusaha Jakarta Suka Monopoli, Bahlil: Sawit, Tambang, Pasir Mau
Pengusaha Jakarta Suka Monopoli. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA- Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai pengusaha asal Jakarta suka monopoli usaha-usaha di beberapa sektor, mulai dari sawit hingga tambang.

"Saya sebagai orang daerah selalu berbicara lantang untuk menyampaikan dalam semua kesempatan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah wajib hukumnya untuk berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dengan UMKM-UMKM daerah," ucap Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Perseorangan di Pekanbaru yang dipantau secara daring.

Bahlil menegaskan kalau pelaku UMKM di daerah itu harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jangan hanya mau dikuasai oleh pihak tertentu.

"Yang kaya tidak boleh itu-itu saja, orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah mau di mana," tegasnya.

Maka dari itu, Bahlil juga mengatakan kalau pihaknya akan membuat kebijakan melalui Peraturan Menteri yang mengatur investasi, yang masuk harus kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha di daerah.

Halaman:
1 2
