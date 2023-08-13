Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

6 Fakta Pemilik Beng-Beng hingga Tango, Ada yang Berawal dari Sales

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:23 WIB
6 Fakta Pemilik Beng-Beng hingga Tango, Ada yang Berawal dari Sales
Fakta pemilik Beng-Beng hingga Tango. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pemilik camilan ringan seperti Beng-Beng hingga Tango menarik untuk diulas. Beng-Beng diproduksi PT Mayora Indah.

Sedangkan Tango diproduksi PT Orang Tua (OT) perusahaan yang bergerak di bidang produksi kebutuhan sehari-hari.

 BACA JUGA:

Adapun dirangkum Okezone, Minggu (13/8/2023), fakta tentang pemilik Beng-Beng dan Tango.

1. Pemilik Beng-Beng

Pemilik Beng-Beng adaah Jogi Hendra Atmadja yang masuk jajaran miliarder Indonesia.

2. Pemilik Tango

Tango diproduksi oleh PT Orang Tua. Mereka sudah menjalankan kegiatan usaha sejak tahun 1948 dan tercatat terus melakukan inovasi sampai sekarang.

Pemilik Orang Tua Group adalah Husain Djojonegoro.

 BACA JUGA:

3. Harta Kekayaan

Husain Djojonegoro adalah salah satu pengusaha terkaya yang masuk daftar 50 orang terkaya Indonesia dengan harta USD1,08 miliar atau setara Rp16,4 triliun. (Kurs: Rp15.914 per USD).

Sedangkan, Jogi Hendra Atmadja dengan kesuksesannya saat ini masuk dalam 50 orang terkaya di Indonesia urutan ke-12 Forbes tahun 2022. Total kekayaan Jogi Hendra Atmadja dilansir mencapai USD4 miliar atau setara Rp60,6 triliun.

Halaman:
1 2
