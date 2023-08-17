Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Izinkan Pekerja WFH karena Kualitas Udara Buruk?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |08:01 WIB
Pengusaha Izinkan Pekerja WFH karena Kualitas Udara Buruk?
Ilustrasi DKI Jakarta. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Jokowi menerapkan sistem bekerja dari rumah, khususnya untuk pekerja swasta untuk mengurangi polusi udara.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.

 BACA JUGA:

“Jadi kami sudah sampaikan memang ada sektor-sektor tertentu yang tidak memungkinkan untuk WFH. Memang semenjak pandemi, kita sudah belajar mana yang bisa (WFH). Masih ada juga sektor tertentu yang masih hybrid tapi memang ada yang memang tidak bisa,” katanya ditemui di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Menurut Shinta, jika mau dikaitkan dengan masalah polusi udara yang belakangan memburuk, solusinya tidak hanya bisa dipecahkan dari sisi transportasi.

 BACA JUGA:

Sektor transportasi hanya satu di antara banyak penyebab tingginya polusi, khususnya di Ibu Kota.

Dia pun telah mengimbau para pengusaha yang bisa menerapkan sistem WFH agar bisa diatur dengan baik.

