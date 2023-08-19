Advertisement
JAKARTA

Kualitas Udara di Jakarta Buruk, Pengunjung Mal Tetap Ramai?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:07 WIB
Kualitas Udara di Jakarta Buruk, Pengunjung Mal Tetap Ramai?
Kualitas Udara di Jabodetabek Buruk. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA Kualitas udara di Jakarta sangat buruk. Bahkan menjadi kota paling tercemar di dunia.

Meski demikian aktivitas masyarakat Ibu Kota tetap berjalan normal dan sulit bila harus dihentikan. Misalnya saja jumlah pengunjung mal yang tetap ramai meski udara di Jakarta buruk.

Wakil Sekretaris Jenderal APPBI Kantoro Permadi mengaku tidak dapat menanggapi perihal kualitas udara yang buruk terhadap jumlah pengunjung.

"Saya tidak bisa komen karena bukan yang berkompeten juga untuk memverify soal kualitas udara buruk. Apalagi korelasinya terhadap jumlah pengunjung," kata Kantoro Permadi kepada Okezone.

Namun terpantau mal tetap ramai dan kuantitas pengunjung pada pusat perbelanjaan dan masih dalam perkembangan yang positif.

"Sejauh ini yg menjadi pantauan kita, (pengunjung) masih menunjukan positif growth dari sejak pandemi berakhir," jelasnya saat di wawancara.

