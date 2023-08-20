Menko Luhut Imbau Warga Pakai Masker karena Kualitas Udara Tidak Sehat

JAKARTA - Polusi udara Jakarta saat ini sedang menjadi predikat sebagai kota paling tercemar di dunia. Karena kualitas udara di Ibu Kota buruk dan tidak sehat bagi kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pun mengusulkan masyarakat untuk menggunakan masker khusus di Jakarta dan sekitarnya. Tujuan mengantisipasi dampak polusi udara karena siapapun bisa terkena.

"Tidak ada lintas, tidak ada pangkat jabatan, Jenderal, Kopral, Menteri, Menteri Koordinator, Presiden bisa kena. Tidak ada agama, kau apa suku kau apa, semua bisa kena. Anak kecil orang tua, jadi semua harus kompak," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya menegaskan semua masyarakat harus kompak serta patuh dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah.