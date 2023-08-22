Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Sosok Pemilik Grup Bakrie

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |07:02 WIB
Ini Dia Sosok Pemilik Grup Bakrie
Sosok pemilik grup bakrie (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Sosok pemilik Grup Bakrie ialah Achmad Bakrie. Salah satu bisnis milik Grup Bakrie adalah PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Bumi Resources Tbk (BUMI) hingga PT Visi Media Asia.

Sebelum menjadi pemilik Grup Bakrie, Achmad merupakan seorang pedagang perantara untuk karet, lada dan kopi di Lampung. Achmad bekerja sama dengan NV Van Gorkom perusahaan dagang milik Belanda.

Meskipun lahir dari keluarga petani kecil dan hanya mengeyam pendidikan setara Sekolah Dasar (SD). Achmad memiliki tekad besar dalam memperdalam ilmu. Sibuk menjadi pegawai di NV Van Gorkom, Achmad tetap menyempatkan waktu untuk bersekolah dagang di Hendlesinstitut Schoevers (1937-1939).

Setelah merasa cukup dengan bekal pengalaman yang dimiliki, Achmad meninggalkan Van Gorkom pada tahun 1941. Achmad kembali menekuni perdagangan karet, lada dan kopi.

Laba yang diperoleh Achmad tabung sedikit demi sedikit. Pada 10 Februari 1942 Achmad mampu mendirikan Bakrie & Brother General Merchant and Commission Agent menggunakan tabungannya di Teluk Betung Lampung.

Pada masa pendudukan Jepang, nama Bakrie & Brothers tidak boleh digunakan sebab mengandung unsur Barat. Sehingga Bakrie memindahkan perusahaannya ke Jakarta pada 1943.

Halaman:
1 2
