Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kondisi Global Tak Menentu, Gubernur BI: Kami Berusaha Stabilkan Harga dan Keuangan

Hafizhuddin , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |08:03 WIB
Kondisi Global Tak Menentu, Gubernur BI: Kami Berusaha Stabilkan Harga dan Keuangan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam pembukaan acara Asean Fest 2023. (Foto: YouTube/BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyebut bahwa semua orang di negara-negara emerging markets (EMs) menghadapi fenomena yang bernama trilema kebijakan.

"Tentu saja, Amerika Serikat (AS) kesusahan hanya bergantung menggunakan satu suku bunga untuk menurunkan inflasi yang memakan waktu sangat lama, dan sekarang resesi," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Opening Ceremony ASEAN Fest 2023 di Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Tak hanya itu, Eropa juga sedang menghadapi inflasi yang tinggi. Kenaikan Fed Funds Rate (FFR) tadinya diperkirakan akan selesai, tapi ternyata masih ada sekali atau dua kali lagi.

"Kenapa? Hanya menggunakan satu instrumen, suku bunga untuk menghadapi semua masalah. Tentu ini tidak bisa," tegas Perry.

 BACA JUGA:

Dia menyebut bahwa Indonesia berhasil membuat 'impossible trinity' atau trinitas yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu trilema kebijakan di negara-negara emerging markets ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184568/gubernur_bank_indonesia-SPAt_large.jpg
Bos BI Ungkap Alasan Emas Jadi Primadona Aset Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184541/gubernur_bank_indonesia-9OWY_large.png
BI Kembali Tahan Suku Bunga di Level 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184445/bi_umumkan_suku_bunga-BGLO_large.jpg
BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184214/bank_indonesia-4osd_large.jpg
BI: Redenominasi Bukan Pemotongan Nilai Rupiah, Harga Barang Tetap Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182863/bank_indonesia-Oj0s_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Meningkat di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182570/bi_buka_suara-42om_large.jpg
BI: Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Masuk Prolegnas 2025–2029
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement