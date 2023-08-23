Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Membersihkan Nama di BI Checking

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:03 WIB
Cara Membersihkan Nama di BI <i>Checking</i>
Cara Membersihkan Nama di Bank Indonesia Checking (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA – Cara membersihkan nama di BI Checking? Pembersihan nama BI checking atau pemutihan BI checking ini diperlukan untuk menghindari tidak disetujuinya pengajuan kredit seseorang dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

BI checking, yaitu merupakan Informasi Debitur Individual (IDI) riwayat yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit.

Berikut beberapa cara membersihkan nama di BI checking yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (23/8/2023):

1. Segera Lunasi Utang atau Cicilan yang Tertunggak

Melunasi semua tunggakan dan semua bunga tanpa sisa. Kalau masih ada yang terlewat, maka masih dianggap tidak lunas. Jika langkah ini tidak dilakukan, maka tidak akan mendapat persetujuan apabila kualitas catatan kredit masih buruk.

