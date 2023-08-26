Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Biaya Pembuatan Bandara Soekarno-Hatta?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:01 WIB
Berapa Biaya Pembuatan Bandara Soekarno-Hatta?
Berapa biaya pembuatan Bandara Soetta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa biaya pembuatan Bandara Soekarno-Hatta? Seperti diketahui, Bandara Soekarno-Hatta mulai beroperasi pada 1 April 1985 di Tanggerang, Banten.

Dalam pengoperasiannya, Bandara Soekarno-Hatta terus melakukan pembangunan agar menjadi terminal pesawat terbaik dalam pelayanannya. Hal ini membuat orang penasaran berapa biaya pembuatan Bandara Soekarno Hatta.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP), Sabtu (26/8/2023), pengembangan bandara dengan kode CGK ini menelan biaya hingga Rp4,7 triliun saat berdiri pertama kali.

Apalagi, Bandar udara utama Indonesia ini merupakan hasil rancangan arsitek terkenal asal Perancis, Paul Andreu. Dia juga lah yang telah mendesain bandar udara internasional Charles de Gaulle, Paris, Prancis. Melalui tangan dinginnya, bandara internasional Soekarno-Hatta mengusung konsep arsitektur lokal dengan kebun tropis di antara lounge dan tempat tunggunya.

Sebelumnya, Bandara Soetta dibangun untuk menggantikan bandara internasional komersial pertama Indonesia, Bandara Kemayoran. Bandara Kemayoran dibangun pada tahun 1940 dan pesawat DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda Koninklijk Nederlends Indische Luchvaart Maatschapij (KNILM) menjadi pesawat pertama yang mendarat di sana. Lokasi bandara pengangkut penumpang sebaiknya memang menjauh dari basis militer. Maka, dipilihlah Cengkareng, Tangerang, Banten yang jauh dari Bandara Halim Perdanakusuma sebagai lokasi penggantinya.

Halaman:
1 2
