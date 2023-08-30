4 Aksi Emiten Hari Ini, Ada Bakrie Telecom hingga Unilever

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia mencatat sejumlah aksi para emiten yang disampaikan pada hari ini. Di antaranya, BTEL, EAST, SMDR hingga UNVR.

Mengutip informasi saham di BEI, Rabu (30/8/2023), aksi emiten yang disampaikan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen.

Berikut ini daftar emiten yang melakukan aksinya hari ini:

1. BTEL

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Bakrie Telecom Tbk di Gedung Bakrie Tower Lt. 36.

2. SMDR

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Interim Samudera Indonesia Tbk.

3. UNVR

Pemberitahuan RUPS Rencana Unilever Indonesia Tbk di Grha Unilever , Green Office Park Kav. 3 Jl BSD Boulevard Barat , BSD City. Tangerang 15345.

4. EAST

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Interim PT Eastparc Hotel Tbk.

Sebagai informasi, PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) memutuskan pembagian dividen interim kepada pemegang saham. Emiten hotel ini mengalokasikan dana untuk dividen sebesar Rp1,8 per saham atau total Rp7,42 miliar.