Ini Penyebab Bansos PKH Tahap 3 Belum Cair

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan PKH merupakan bantuan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk keluarga tak mampu atau rentan miskin.

Hal yang menyebabkan kenapa PKH tahap 3 2023 belum cair, karena dalam laman itu dijelaskan bahwa bantuan PKH tahap 3 2023 pencairannya berlangsung pada bulan Juli sampai September 2023. Jadi masih ada rentang waktu pencairan hingga September 2023.

BACA JUGA:

Pada tahun 2023 ini, bantuan PKH diberikan dalam empat tahap. Yakni, tahap 1 yang cair pada Januari-Maret 2023, tahap 2 pada April-Juni 2023, tahap 3 pada Juli-September 2023, dan tahap 4 cair pada Oktober-Desember 2023. Dengan total penerima manfaat pada 2023 ada sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai tambahan informasi, selain bantuan PKH, pemerintah pada 2023 ini masih menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial bagi golongan masyarakat tak mampu maupun korban bencana alam seperti Program Sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas Mandiri.

BACA JUGA:

Kemudian, Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud Ristek, Beasiswa PIP Kementerian Agama, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan dan Tanggap Bencana.

Sementara, cara cek daftar penerima PKH tahap 3 2023, bisa dilakukan dengan menggunakan ponsel/handphone, laptop, tablet, ataupun komputer PC. Berikut langkah-langkah untuk mengecek daftar penerima PKH 2023 melalui laman resmi Kemensos http://cekbansos.kemensos.go.id/.