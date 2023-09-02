Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta LRT Jabodebek Beroperasi, Tarif Goceng hingga Jadwal Lengkapnya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |03:31 WIB
5 Fakta LRT Jabodebek Beroperasi, Tarif <i>Goceng</i> hingga Jadwal Lengkapnya
Presiden Jokowi resmikan LRT Jabodebek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi telah meresmikan LRT wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) pada 28 Agustus 2023. Peresmian LRT Jabodebek dilakukan di Stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur.

"Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan LRT terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi "kata Jokowi dalam sambutannya di Stasiun LRT Cawang.

Saat meresmikan LRT, Jokowi didampingi beberapa menteri kabinet yang ikut serta dalam rombongan itu yakni Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir.

Berikut adalah fakta LRT Jabodebek dari mulai jadwal hingga tarif yang dirangkum Okezone, Sabtu (2/9/2023).

1. Tarif Rp5.000 alias Goceng

LRT Jabodebek memasang tarif Rp5.000 selama satu bulan pertama operasional. Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menetapkan tarif promo berupa diskon sebesar 78% yang diwujudkan dalam tarif flat sebesar Rp5.000 untuk seluruh lintas pelayanan.

Tarif Promo ini mulai diberlakukan sejak LRT Jabodebek diresmikan sampai dengan akhir bulan September 2023. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan tarif promo diberikan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 78, serta untuk memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat.

2. Kurangi macet dan polusi

Jokowi pun menyebut pemerintah melakukan langkah antisipatif polusi udara dengan membangun moda transportasi massal.

"Oleh sebab itu, mengapa dibangun MRT, LRT, KRL, transjakarta, BRT Kereta bandara agar masyarakat kita semua beralih dr transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah," kata Jokowi.

Halaman:
1 2

