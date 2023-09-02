Bansos Cair September 2023, Ini Daftarnya

JAKARTA – Bansos yang cair September 2023 yakni bantuan beras, Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bansos tersebut diberikan melihat situasi dan kondisi cuaca saat ini sedang El Nino. Maka, bansos pangan terus disalurkan kepada masyarakat.

Berikut daftar bansos yang cair September 2023:

BACA JUGA: Daftar Bansos Cair di September 2023

1. Beras 10 Kg

Presiden Jokowi menyatakan Program Pangan dilanjutkan untuk 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa bantuan beras sebesar 10 kg per KPM per bulannya.

"Ini akan dilakukan di bulan September, Oktober, dan November, maju sebulan dari yang direncanakan sebelumnya," ungkap Menko Airlangga.

BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Bansos dan BLT Bukan Solusi Atasi Kemiskinan di RI

2. BPNT

Bantuan ini juga cair di bulan ini sebagai bansos yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000.

3. PKH

Bansos PKH bulan ini juga cair. Pasalnya dijadwalkan PKH cair Juli sampai September 2023. Adapun total penerima manfaat pada 2023 ada sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).