JAKARTA – Bansos yang cair September 2023 yakni bantuan beras, Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bansos tersebut diberikan melihat situasi dan kondisi cuaca saat ini sedang El Nino. Maka, bansos pangan terus disalurkan kepada masyarakat.
Berikut daftar bansos yang cair September 2023:
1. Beras 10 Kg
Presiden Jokowi menyatakan Program Pangan dilanjutkan untuk 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa bantuan beras sebesar 10 kg per KPM per bulannya.
"Ini akan dilakukan di bulan September, Oktober, dan November, maju sebulan dari yang direncanakan sebelumnya," ungkap Menko Airlangga.
2. BPNT
Bantuan ini juga cair di bulan ini sebagai bansos yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000.
3. PKH
Bansos PKH bulan ini juga cair. Pasalnya dijadwalkan PKH cair Juli sampai September 2023. Adapun total penerima manfaat pada 2023 ada sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).