Presiden Jokowi: Taman Mini Sekarang Lebih Sejuk

JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kini memiliki wajah baru usai dilakukan revitalisasi. Proyek tersebut menelan dana total Rp1 triliun lebih.

"Alhamdulillah revitalisasi TMII sejak Januari 2022, pada hari ini telah selesai yang menelan anggaran Rp1 triliun, Rp70 miliar, plus Rp200 miliar dari PT InJourney," kata Presiden Jokowi.

BACA JUGA: 4 Filosofi Wajah Baru Taman Mini Indonesia Indah

Presiden Jokowi berharap Masyarakat dapat menikmati dan mengunjungi wajah baru TMII yang tertata rapi, lebih hijau, lebih indah dan lebih nyaman.

Proyek ini akan mengembalikan TMII ke rencana induk kawasan, yaitu ruang terbuka hijau 70% dan bangunan 30%.

BACA JUGA: Penampakan Wajah Baru Taman Mini yang Habiskan Dana hingga Rp1 Triliun

"Revitalisasi ini sekaligus mengembalikan bagaimana semangat awal yang digagas Ibu Tien Soeharto dan kalau siang mestinya TMII sekarang ini bisa lebih sejuk, karena konsepnya telah dikembalikan seperti masterplan awal, yaitu 70% ruang terbuka hijau dan 30% bangunan," ujarnya.