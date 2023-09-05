Mengenal Istilah-Istilah Abang Ojol, dari Gacor hingga Opik

JAKARTA – Mengenal istilah yang sering digunakan pada kegiatan ojek online (ojol) adalah bagian yang jangan sampai terlewatkan oleh para driver baru.

Informasi adalah bekal penting bagi driver yang baru memulai pekerjaannya. Berkatnya driver bisa lebih mengenal lingkup pekerjaannya maupun bereaksi lebih baik ketika ada orang yang mengungkit istilah-istilah ini.

Berikut sejumlah istilah yang banyak digunakan oleh ojek online:

1. Bintang

Bintang merupakan penilaian performa yang diberikan oleh penumpang kepada driver. Bintang memiliki skala penilaian 1 sampai 5.

2. Ceklis

Istilah ceklis sering digunakan ketika pesan yang dikirim salah satu pihak tidak terkirim.

3. Gacor

Istilah paling sering digunakan adalah gacor yang mengacu pada orderan lancar seharian. Lancar yang dimaksud yakni setelah menyelesaikan orderan dalam waktu singkat driver kembali mendapat orderan baru.