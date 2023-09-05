Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Bansos Cair di Bulan Ini

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |05:07 WIB
Deretan Bansos Cair di Bulan Ini
Deretan Bansos yang Cair di September 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mencairkan bantuan sosial (bansos) per September 2023. Bantuan ini diberikan dalam rangka kondisi El Nino.

"Saat sekarang, salah satu yang menjadi kritis adalah terkait dengan beras, namun posisi cadangan beras pemerintah per Agustus sebesar 1,5 juta ton, jadi relatif aman dan masih ada sekitar 400-500 ribu (ton) yang bisa diadakan sampai akhir tahun," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Press Statement Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.

Adapun daftar bansos yang akan turun per September 2023 :

1. Beras 10 Kg

Presiden Jokowi menyatakan Program Pangan dilanjutkan untuk 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa bantuan beras sebesar 10 kg per KPM per bulannya.

"Ini akan dilakukan di bulan September, Oktober, dan November, maju sebulan dari yang direncanakan sebelumnya," ungkap Menko Airlangga.

Masing-masing masyarakat akan menerima bantuan ini selama tiga bulan. Sehingga setiap bulan diberikan 10 kg per keluarga.

2. BPNT

Bantuan ini juga cair di bulan ini. Di mana bansos diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000.

