Jadwal Uji Coba Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijadwalkan uji coba gratis setelah Perdana Menteri (PM) China Li Qiang merasakan kereta cepat pertama Indonesia.

Kereta cepat ini segera uji coba dalam waktu dekat dan gratis bagi masyarakat yang ingin mencoba.

Adapun rencananya, PM China Li Qiang dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menjajal pada 6 September atau 8 September 2023.

"Mungkin setelah tanggal 6 atau tanggal 8 ya. Karenakan PM China kalo tidak tanggal 6 atau 8 ya (jajal)," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo saat ditemui di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Rencana uji coba untuk masyarakat akan dilaksanakan hingga 20 September 2023. Adapun uji coba tersebut untuk masyarakat dan juga undangan.

"Nanti itu sampai tanggal 20 kita akan alokasikan untuk masyarakat dan undangan dan itu gratis," katanya.