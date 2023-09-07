Intip Aksi Korporasi Emiten Hari Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan ada satu aksi korporasi yang akan dilaksanakan hari ini, Kamis (7/9/2023).

Dikutip dari situs resmi BEI, adapun emiten tersebut adalah PT Rencana Jasa Angkasa Semesta Tbk (JASS).

JASS akan menggelar RUPS di Ruang Meeting Titan Lantai 2, Wisma Soewarna, Soewarna Bussiness Park, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten 15126.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 59 rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) hingga 31 Agustus 2023. Adapun, nilai emisi rencana IPO tersebut mencapai Rp12,47 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, minat penghimpunan dana di pasar modal terus melanjutkan kenaikan, yaitu menjadi sebesar Rp172,38 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 60 emiten.