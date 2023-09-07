Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Aksi Korporasi Emiten Hari Ini

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:04 WIB
Intip Aksi Korporasi Emiten Hari Ini
Aksi korporasi hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan ada satu aksi korporasi yang akan dilaksanakan hari ini, Kamis (7/9/2023).

Dikutip dari situs resmi BEI, adapun emiten tersebut adalah PT Rencana Jasa Angkasa Semesta Tbk (JASS).

 BACA JUGA:

JASS akan menggelar RUPS di Ruang Meeting Titan Lantai 2, Wisma Soewarna, Soewarna Bussiness Park, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten 15126.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 59 rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) hingga 31 Agustus 2023. Adapun, nilai emisi rencana IPO tersebut mencapai Rp12,47 triliun.

 BACA JUGA:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, minat penghimpunan dana di pasar modal terus melanjutkan kenaikan, yaitu menjadi sebesar Rp172,38 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 60 emiten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190800/ihsg_menguat-oVeR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706/ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement