5 Fakta LRT Jabodebek Gangguan hingga Pembelaan Erick Thohir

JAKARTA - Light Rail Transit (LRT) merupakan moda transportasi umum terbaru yang beroperasi di wilayah Jabodebek. LRT Jabodebek adalah kereta tanpa masinis dan hadir untuk mengurangi kemacetan.

Kehadiran LRT menimbulkan antusiasme masyarakat. Namun, setelah resmi beroperasi LRT kerap kali mengalami gangguan.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, operasional LRT Jabodebek tetap aman dan tidak membahayakan.

Okezone merangkum fakta-fakta terkait gangguan pada LRT hingga respon Erick Thohir, Sabtu (9/9/2023):

1. Pintu LRT Jabodebek Tidak Terbuka

Gangguan terjadi karena pintu LRT tidak bisa di buka selama 10 menit. Kejadian ini berlangsung di Stasiun Pancoran pada Jumat (1/9/2023). Penumpang harus pindah ke rangkaian lain.

Setelah insiden tersebut pintu kereta langsung diperbaiki di lokasi oleh teknisi INKA dan KAI.

2. LRT Mati Listrik

Rute LRT Jabodebek Bekasi menuju Dukuh Atas mengalami gangguan mati listrik. Kejadian tersebut mengakibatkan keadaan menjadi gelap dan penumpang berdesakan.

Listrik LRT Jabodebek dari Bekasi menuju Dukuh Atas mendadak mati ketika berhenti di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (30/8/2023).