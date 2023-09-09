Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Beras Segera Cair, Catat Tanggalnya!

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |05:01 WIB
Bansos Beras Segera Cair, Catat Tanggalnya!
Bansos beras cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyaluran bantuan pangan beras akan cair pada Senin 11 September 2023. Bansos tahap dua ini menyasar 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Mulai Senin depan Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta KPM selama tiga bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil,” kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi di Gedung DPR RI, Jakarta seperti dilansir Antara.

Bedasarkan arahan Presiden Jokowi, penyaluran beras selama tiga bulan ke depan bertujuan untuk menekan harga beras di pasar. Selain itu guna mengendalikan inflasi di daerah.

“Apalagi ini dilaksanakan selama tiga bulan dan itu ekuivalen sekitar 7 sampai 8 persen. Kita akan terus berupaya menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying,” tambah Arief.

Melalui keterangan lebih lanjut, Arief menjelaskan proses penyaluran dibutuhkan penyesuaian dan mengurangi kesalahan di lapangan. Untuk distribusi daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan) akan dilakukan kemudahan dalam pengiriman seperti langsung mengirimkan paket bantuan selama dua atau tiga bulan yang bertujuan untuk mengakselerasi pengiriman.

