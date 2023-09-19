Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Fundamental Tetap Kuat, MNC Digital Entertainment (MSIN) Fokus Memperluas Bisnis

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |14:20 WIB
Fundamental Tetap Kuat, MNC Digital Entertainment (MSIN) Fokus Memperluas Bisnis
Fundamental Saham MNC Digital Kuat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) menjelaskan soal pergerakan harga saham cukup signifikan pada MSIN yang berlangsung kemarin. Hal ini karena The Financial Times Stock Exchange baru-baru ini melakukan penyesuaian berkala pada indeksnya.

Di mana langkah tersebut mengeluarkan MSIN dari indeks ekuitas globalnya dan mengakibatkan pergerakan harga saham yang cukup signifikan.

"Alasan penurunan signifikan pada harga saham MSIN baru-baru ini disebabkan oleh perubahan Indeks Ekuitas Global FTSE. Penting untuk dicatat bahwa penurunan ini tidak ada kaitannya dengan kinerja fundamental Perseroan yang tetap kuat," ujar Direktur MSIN Valencia Tanoesoedibjo, Selasa (19/9/2023). 

MSIN sebelumnya masuk dalam kategori Mid Cap dan per tanggal 18 September 2023. Kemudian MSIN di keluarkan dari indeks tersebut, sehingga mengharuskan beberapa reksadana yang mengacu pada indeks tersebut harus melakukan perubahan pada portofolio mereka.

Namun, fluktuasi harga saham yang terjadi kemarin ini tidak ada hubungannya dengan fundamental MSIN. MSIN terus berfokus untuk meningkatkan dan memperluas bisnisnya agar dapat terus memenuhi tuntutan publik dan mempertahankan posisinya sebagai Perusahaan media dan hiburan terbesar dan terintegrasi di negara ini.

"MSIN tetap berdedikasi untuk meningkatkan kinerjanya, sebagaimana dibuktikan dengan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan bisnis melalui banyak usaha dan kolaborasi yang menarik. Kami juga fokus pada monetisasi pustaka konten serta meningkatkan kinerja aplikasi superapp kami agar lebih sejalan dengan tren industri. Daya tarik media sosial kami juga tetap menjanjikan dengan kehadiran kami yang masih mendominasi ranah online," ujarnya.

