HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jurus RI Terapkan Energi Bersih Menuju Net Zero Emission 2060

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |08:45 WIB
Ini Jurus RI Terapkan Energi Bersih Menuju <i>Net Zero Emission</i> 2060
Cara RI terapkan energi bersih. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM memberikan dukungan terhadap aksi kolaborasi dengan para pakar energi baik dari dalam maupun luar negeri guna menuju target nasional Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

"Transisi energi membutuhkan transformasi yang signifikan pada infrastruktur sektor ketenagalistrikan, terutama di negara-negara berkembang yang masih sangat bergantung pada energi fosil untuk pembangkit listrik. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 di Jakarta, Senin, 18 September 2023.

 BACA JUGA:

Dikatakannya, untuk mendukung transformasi infrastruktur ketengalistrikan tersebut Pemerintah akan membangun sekitar 700 Giga Watt (GW) pembangkit EBT.

"Indonesia akan membangun sekitar 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang diperkirakan mencapai 1.942 TWh pada tahun 2060," ungkap Arifin.

 BACA JUGA:

Dia menambahkan, untuk mencapai target transisi energi, pemerintah akan melaksanakan upaya-upaya progresif melalui beberapa rencana strategi di antaranya, peningkatan secara masif untuk PLTS di tahun 2030 dan dilanjut PLTB di tahun 2037, maksimalisasi pengembangan panas bumi hingga 22 GW, komersialisasi nuklir tahun 2039 dan peningkatan hingga 31 GW di tahun 2060.

Serta pengembangan Pump Storage di tahun 2025 dan Battery Energy Storage System (BESS) di tahun 2034.

Halaman:
1 2
