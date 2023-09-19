Beli 2 Kapal Baru, Pelni Ajukan PMN Rp3 Triliun

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun tahun 2024. PELNI mengajukan PMN untuk membeli dua kapal baru berjenis kapal two in one. Di mana harga 1 kapalnya berkisar di angka Rp1,5 triliun.

"Penggunaan Rp3 triliun ini akan kami rencanakan untuk pembelian 2 kapal penumpang," kata Direktur Utama PELNI Tri Andayani biasa disapa Anda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).

Anda mengatakan bahwa kapal two in one ini berupa kapal penumpang dan kontainer. Di mana kapal ini mampu menampung 1.000 penumpang dan 75 kontainer. Dengan spesifikasi kapal sepanjang kurang lebih 100 meter, dengan tinggi 18 meter.

Adapun pembelian kapal tersebut lantaran 14 kapal milik Pelni sudah berusia 15 tahun hingga 30 tahun. Sehingga diperlukan pergantian untuk keberlangsungan operasional.

Anda mengatakan usulan PMN tersebut juga lantaran Pelni merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran kapal penumpang yang mendapat penugasan pemerintah melalui skema PSO.