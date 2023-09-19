Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beli 2 Kapal Baru, Pelni Ajukan PMN Rp3 Triliun

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |19:33 WIB
Beli 2 Kapal Baru, Pelni Ajukan PMN Rp3 Triliun
PELNI ajukan PMN BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun tahun 2024. PELNI mengajukan PMN untuk membeli dua kapal baru berjenis kapal two in one. Di mana harga 1 kapalnya berkisar di angka Rp1,5 triliun.

"Penggunaan Rp3 triliun ini akan kami rencanakan untuk pembelian 2 kapal penumpang," kata Direktur Utama PELNI Tri Andayani biasa disapa Anda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2023).

Anda mengatakan bahwa kapal two in one ini berupa kapal penumpang dan kontainer. Di mana kapal ini mampu menampung 1.000 penumpang dan 75 kontainer. Dengan spesifikasi kapal sepanjang kurang lebih 100 meter, dengan tinggi 18 meter.

Adapun pembelian kapal tersebut lantaran 14 kapal milik Pelni sudah berusia 15 tahun hingga 30 tahun. Sehingga diperlukan pergantian untuk keberlangsungan operasional.

Anda mengatakan usulan PMN tersebut juga lantaran Pelni merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran kapal penumpang yang mendapat penugasan pemerintah melalui skema PSO.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186518/pelni-8rSA_large.jpg
Cara dan Syarat Dapat Diskon Pelni untuk Tiket Libur Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3149052/pelni_soal_pmn_dihentikan-0zKT_large.jpg
PMN Dihentikan, Pelni Masih Butuh Rp2,5 Triliun untuk Pengadaan 3 Kapal Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/320/2990476/pelni-siap-angkut-588-903-pemudik-pada-lebaran-tahun-ini-BKNM5NGLCq.jpg
Pelni Siap Angkut 588.903 Pemudik pada Lebaran Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/320/2987307/pelni-siapkan-300-tiket-gratis-untuk-arus-balik-labuan-bajo-makassar-B3C4hVHqA0.jpg
Pelni Siapkan 300 Tiket Gratis untuk Arus Balik Labuan Bajo-Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/622/2967370/pelni-buka-lowongan-kerja-syaratnya-bukan-anggota-partai-sjAcIZwxfw.jpg
Pelni Buka Lowongan Kerja, Syaratnya Bukan Anggota Partai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/320/2958981/alasan-erick-thohir-angkat-mantan-dirut-angkasa-pura-ii-jadi-komut-pelni-iHn6XOmcoQ.jpg
Alasan Erick Thohir Angkat Mantan Dirut Angkasa Pura II Jadi Komut Pelni
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement