Rupiah Kian Melemah ke Rp15.381/USD, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) turun tipis 1 poin ke level Rp15.381 pada perdagangan Rabu (20/9/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar telah diperdagangkan dalam kisaran yang ketat akhir-akhir ini, dengan para pedagang menunggu berita dari Federal Reserve ketika para pejabat menyimpulkan pertemuan penetapan kebijakan terbaru di sesi ini.

"Bank sentral AS diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya. Namun dengan harga energi yang kembali naik dan data ekonomi yang cenderung menunjukkan perekonomian yang tangguh, Ketua Fed Jerome Powell kemungkinan akan tetap membuka opsi kenaikan suku bunga lagi sebelum akhir tahun," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (20/9/2023).

Inflasi Inggris secara tak terduga turun pada bulan Agustus, meningkatkan kemungkinan bahwa Bank of England akan menunda siklus kenaikan suku bunga yang berkepanjangan dalam waktu dekat.

Angka utama CPI turun menjadi 6,7% pada bulan Agustus, dari 6,8% pada bulan Juli, bertentangan dengan ekspektasi kenaikan menjadi 7,0%, didorong oleh penurunan harga hotel dan tarif penerbangan, dan kenaikan harga pangan kurang dari pada waktu yang sama tahun lalu. tahun.