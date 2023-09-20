Minimarket Batasi Pembelian Beras, 1 Orang Hanya Boleh Beli 1

JAKARTA – Minimarket mulai membatasi pembelian beras. Setiap konsumen hanya diizinkan membeli beras sebanyak 1 buah ukuran 5 kg per transaksi.

Berdasarkan pantauan Okezone di salah satu minimarket Tanjung Duren, Jakarta Barat, terdapat tulisan imbauan bagi konsumen hanya bisa membeli 1 saja. Pegawai minimarket tersebut menjelaskan, pembatasan pembelian beras berlaku untuk sebagian merek.

"Mengenai beberapa merek yang dibatasi hanya boleh beli 1 beras ukuran 5kg tergantung merek dan dilihat juga dari persediaan stok, kalau ternyata stoknya limit atau habis kita bakal info untuk pembelian beras ada pembatasan dengan jumlah maksimal 1 pcs per 5 kg," ungkap salah satu pegawai minimarket pada Okezone Rabu, (20/9/2023).

Dia juga menyampaikan bahwa ketentuan ini hanya berlaku di beberapa toko ritel modern saja. Karena tergantung dari persediaan stok, apabila stok persediaannya limit makan pembatasan pembelian beras akan dilakukan, tapi apabila stok persediaannya mencukupi tidak akan di berlakukan sistem pembatasan pembelian beras.