HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras di Pasar Induk Cipinang Rp12.500, di Warung Ucok dan Madura Berapa?

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:57 WIB
Harga Beras di Pasar Induk Cipinang Rp12.500, di Warung Ucok dan Madura Berapa?
Harga Beras Naik di Pasar Induk Beras Cipinang. (Foto: Okezone.com/Agung)
JAKARTA - Harga beras di Pasar Induk Cipinang sangat tinggi. Bagaimana harga di agen hingga warung kelontong seperti ucok dan madura?

Harga beras itu sendiri di Pasar Induk Cipinang mencapai sekitar Rp12.500.

Berdasarkan pantauan Okezone, Kamis (21/9/2023), harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang untuk grade medium dari Rp10.500/kg naik menjadi Rp12.500. Kemudian grade premium dari Rp11.500/kg menjadi Rp13.500/kg.

Sementara itu, untuk harga beras di warung ucok di sekitar Jakarta Timur, yakni sekitar Rp11.500 dengan kualitas beras cukup bagus.

Berbeda dengan warung Ucok, warung madura menjual beras sekitar Rp11.000. Harga tersebut juga sudah cukup setara dengan kualitas beras yang lumayan bagus.

Menurut Yanti salah satu pemilik warung madura mengungkapkan bahwa hanya menjual harga beras di atas Rp11.000. Namun banyak pembeli yang mengeluh dari mahalnya harga beras tersebut.

“Hanya ada yang Rp11.000, kalau saya jual beras yang harga Rp12.000 banyak pembeli yang ngeluh sama harganya,” ujar Yanti.

Tak hanya itu, pantauan harga beras di warung madura di daerah Tangerang juga tidak ada lagi stok beras dengan harga Rp10.500 sudah habis dan sudah tidak ada stok lagi.

“Untuk beras Rp10 ribu sudah habis dan tidak ada stok lagi, selain itu juga sekarang sudah tidak ada lagi beras yang harganya di bawah Rp11 ribu,” kata penjaga warung Rifki kepada Okezone.

Rifki menjelaskan, tidak bisa menjual beras di bawah Rp11.000 karena harga dari distributor sudah naik.

“Saya sudah tidak menemukan distributor yang menjual beras dengan harga di bawah Rp11 ribu distributor yang saya temukan menjual di atas Rp10 ribu,” lanjutnya.

