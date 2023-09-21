Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pinjam Bank Susah, Mayoritas Modal UMKM dari Orangtua dan Mertua

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:49 WIB
Pinjam Bank Susah, Mayoritas Modal UMKM dari Orangtua dan Mertua
Modal UMKM Mayoritas Masih dari Pinjaman Orangtua dan Mertua. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengungkapkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), 69% pelaku UMKM masih membiayai usahanya dengan modal sendiri bahkan hingga pinjam modal ke orang tua hingga mertua.

"BI mencatat 69% pelaku UMKM masih membiayai usahanya dengan modal sendiri, modal keluarga atau mertua, kalau kaya mertuanya," kata Teten saat menyampaikan sambutan di acara AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya, perbankan masih menerapkan agunan untuk pencairan kredit usaha rakyat (KUR) bagi para pelaku UMKM. Perbankan sebaiknya mencontoh apa yang dilakukan oleh industri fintech yang menggunakan pendekatan credit skoring untuk penyaluran pinjaman.

"145 negara sekarang sudah menerapkan credit scoring bukan lagi masih pendekatan kolateral, harus ada agunan dalam bentuk aset, dan lain sebagainya," ungkap Teten.

"Konsep agunan juga berkembang bukan hanya aset, jadi kalau masih aset terus ya ini bank atau pegadaian ini. Numpuk-numpuk aset untuk apa kalau usahanya juga macet kan kreditnya juga macet," sambungnya.

Halaman:
1 2
