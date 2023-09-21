Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Kejar Target Ekspor, Erick Thohir Libatkan UMKM dalam Pasar Global

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |18:27 WIB
Kejar Target Ekspor, Erick Thohir Libatkan UMKM dalam Pasar Global
Erick Thohir libatkan UMKM tingkatkan ekspor (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Pemerintah mengejar target ekspor dengan melibatkan UMKM dalam pasar global. Melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pelaku UMKM difasilitasi menjajaki pasar ekspor China.

Langkah tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi Bank BTN mendukung Pemerintah termasuk Kementerian BUMN membawa UMKM menembus pasar global. Adapun, UMKM yang dikirim Bank BTN ke China merupakan binaan dari Rumah BUMN BTN KC Yogyakarta.

Rumah BUMN merupakan wadah untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi atau lembaga lainnya. Para UMKM tersebut memamerkan produk unggulannya melalui kegiatan China ASEAN EXPO 2023 di Nanning Internasional Conference and Exhibition.

Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando mengatakan produk yang dijual UMKM binaan Bank BTN yakni perlengkapan rumah tangga berbahan dasar eceng gondok serta daun pandan. Selain itu, UMKM tersebut juga menjual tas dengan teknik pewarnaan kain alami.

“Kami mengapresiasi Kementerian BUMN yang mewadahi para UMKM untuk Go China. Kami berharap upaya ini dapat membuat produk UMKM Indonesia juga diminati di pasar China, terutama karena keunikan dan kreativitasnya,” jelas Ramon, Kamis (21/9/2023).

