APLN Garap Proyek di Depok, Sasar Hunian untuk Mahasiswa UI

JAKARTA - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menggarap proyek di Depok untuk menyasar hunian apartemen untuk mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara APLN dengan PT Daya Makara Universitas Indonesia (UI) pada 19 September 2023 menyediakan hunian apartemen untuk mahasiswa. Hunian apartemen ini melalui proyek Podomoro Golf View dengan unit apartemen eksklusif di Tower Ekki yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.

Direktur Utama APLN Bacelius Ruru menyampaikan bahwa kemudahan dalam kepemilikan apartemen melalui kerja sama dengan Daya Makara UI, merupakan salah satu bagian dari komitmen pengembang dalam memberikan kemudahan akses bagi generasi muda produktif.

Baik APLN maupun UI, kata Bacelius, memiliki komitmen yang sama dalam mendukung mahasiswa berada dalam satu lingkungan yang kondusif dan proporsional seperti pendidikan yang baik, mengadopsi konsep kehidupan berkelanjutan yang mengedepankan aspek lingkungan, serta menginvestasikan kesehatan dan masa depan jangka panjang seperti yang selama ini diterapkan di setiap proyek properti Agung Podomoro.

“Keberadaan hunian apartemen lengkap dengan fasilitas terbaik diharapkan menciptakan ekosistem yang kuat dan mendukung mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi,” ujar Bacelius dalam keterangan resminya, Kamis (21/9/2023).

Sementara itu, Direktur PT Daya Makara Universitas Indonesia Fakhrudin mengharapkan kerja sama keduanya dapat menciptakan warna baru baik di dunia properti maupun pendidikan. Realisasi kerja sama antara UI dan APLN dapat dijalankan dengan baik, guna meningkatkan peluang bisnis ke depan.

“Kami berharap, kerja sama ini akan menguntungkan semua pihak dan membuka peluang kerja sama yang semakin baik selanjutnya,” ujar Fakhrudin.

Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi menerima sekitar 13.000 mahasiswa setiap tahunnya. Mahasiswa UI tentunya membutuhkan akomodasi yang memadai, sehingga kerja sama dengan pengembang yang terpercaya, yakni Agung Podomoro, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tempat tinggal mereka. Menurut Fakhrudin, kolaborasi ini merupakan solusi inovatif dalam memenuhi kebutuhan akomodasi mahasiswa terutama sarana hunian.