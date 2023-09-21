Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

APLN Garap Proyek di Depok, Sasar Hunian untuk Mahasiswa UI

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:02 WIB
APLN Garap Proyek di Depok, Sasar Hunian untuk Mahasiswa UI
APLN Gandeng UI Siapkan Hunian untuk Mahasiswa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menggarap proyek di Depok untuk menyasar hunian apartemen untuk mahasiswa Universitas Indonesia (UI).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara APLN dengan PT Daya Makara Universitas Indonesia (UI) pada 19 September 2023 menyediakan hunian apartemen untuk mahasiswa. Hunian apartemen ini melalui proyek Podomoro Golf View dengan unit apartemen eksklusif di Tower Ekki yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.

Direktur Utama APLN Bacelius Ruru menyampaikan bahwa kemudahan dalam kepemilikan apartemen melalui kerja sama dengan Daya Makara UI, merupakan salah satu bagian dari komitmen pengembang dalam memberikan kemudahan akses bagi generasi muda produktif.

Baik APLN maupun UI, kata Bacelius, memiliki komitmen yang sama dalam mendukung mahasiswa berada dalam satu lingkungan yang kondusif dan proporsional seperti pendidikan yang baik, mengadopsi konsep kehidupan berkelanjutan yang mengedepankan aspek lingkungan, serta menginvestasikan kesehatan dan masa depan jangka panjang seperti yang selama ini diterapkan di setiap proyek properti Agung Podomoro.

“Keberadaan hunian apartemen lengkap dengan fasilitas terbaik diharapkan menciptakan ekosistem yang kuat dan mendukung mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi,” ujar Bacelius dalam keterangan resminya, Kamis (21/9/2023).

Sementara itu, Direktur PT Daya Makara Universitas Indonesia Fakhrudin mengharapkan kerja sama keduanya dapat menciptakan warna baru baik di dunia properti maupun pendidikan. Realisasi kerja sama antara UI dan APLN dapat dijalankan dengan baik, guna meningkatkan peluang bisnis ke depan.

“Kami berharap, kerja sama ini akan menguntungkan semua pihak dan membuka peluang kerja sama yang semakin baik selanjutnya,” ujar Fakhrudin.

Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi menerima sekitar 13.000 mahasiswa setiap tahunnya. Mahasiswa UI tentunya membutuhkan akomodasi yang memadai, sehingga kerja sama dengan pengembang yang terpercaya, yakni Agung Podomoro, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tempat tinggal mereka. Menurut Fakhrudin, kolaborasi ini merupakan solusi inovatif dalam memenuhi kebutuhan akomodasi mahasiswa terutama sarana hunian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/278/2895040/bei-minta-penjelasan-agung-podomoro-soal-jual-mal-neo-soho-rp1-44-triliun-hZ7qzxYCMr.png
BEI Minta Penjelasan Agung Podomoro soal Jual Mal Neo Soho Rp1,44 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/23/278/2082432/moody-s-dan-fitch-turunkan-peringkat-utang-agung-podomoro-tunggu-suntikan-pemegang-saham-ox2kJsrNnf.jpg
Moody's dan Fitch Turunkan Peringkat Utang, Agung Podomoro Tunggu Suntikan Pemegang Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/06/278/2052051/penjualan-agung-podomoro-anjlok-44-6-pada-kuartal-i-2019-MjWvtAFKRE.jpg
Penjualan Agung Podomoro Anjlok 44,6% pada Kuartal I-2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/02/278/2038204/pendapatan-agung-podomoro-land-turun-28-5-y7xMWAtEFj.jpg
Pendapatan Agung Podomoro Land Turun 28,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/15/470/1964241/bisnis-properti-lesu-marketing-sales-agung-podomoro-baru-rp1-94-triliun-M9FjM9el61.jpg
Bisnis Properti Lesu, Marketing Sales Agung Podomoro Baru Rp1,94 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/31/278/1929805/penjualan-agung-podomoro-amblas-26-5-jadi-rp2-49-triliun-sJjFy0qEgY.jpeg
Penjualan Agung Podomoro Amblas 26,5% Jadi Rp2,49 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement