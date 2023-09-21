Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Cara Mudah Top Up Saldo Driver Gojek via Tokopedia

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:09 WIB
7 Cara Mudah <i>Top Up</i> Saldo <i>Driver</i> Gojek via Tokopedia
Cara Mudah Top Up Saldo Driver Gojek via Tokopedia. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah top up saldo driver Gojek via Tokopedia. Para pengemudi Gojek, memastikan saldo akun selalu mencukupi untuk perjalanan merupakan hal yang benar-benar penting. Ini memungkinkan mereka untuk menjalankan operasi mereka tanpa gangguan.

Dengan Saldo yang cukup maka para abang ojol dapat menerima pesanan dengan lancar, dan mempertahankan reputasi yang baik di platform.

Berikut cara mudah top up saldo driver Gojek via Tokopedia dengan mudah dan aman:

1. Buka Aplikasi Tokopedia

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka aplikasi Tokopedia yang sudah terpasang di ponsel Anda. Pastikan juga bahwa Anda sudah masuk ke akun Tokopedia Anda. Jika belum memiliki akun, Anda dapat mendaftar dengan mengikuti panduan yang ada di aplikasi.

2. Cari Layanan Top Up Gojek

Setelah berhasil masuk ke aplikasi Tokopedia, gunakan fitur pencarian untuk mencari layanan top-up Gojek. Anda dapat menggunakan kata kunci seperti Top Up Gojek atau Isi Saldo Driver Gojek. Biasanya, opsi ini dapat ditemukan di bawah kategori "Transportasi" atau Gojek.

3. Pilih Nominal Top Up

Setelah menemukan layanan top-up Gojek, langkah selanjutnya adalah memilih nominal yang ingin Anda tambahkan ke saldo driver Gojek Anda. Tokopedia biasanya menawarkan berbagai pilihan nominal, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pilihlah nominal yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

4. Isi Data yang Dibutuhkan

Selama proses top-up saldo Gojek, Anda mungkin akan diminta untuk mengisi beberapa informasi, seperti nomor telepon atau ID driver Gojek. Pastikan untuk mengisi informasi ini dengan benar, agar top-up saldo Anda dapat berhasil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement