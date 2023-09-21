4 Tips MotionTrade Pilihan Agen Penjual Efek Reksa Dana Terpercaya

JAKARTA - Investasi reksa dana semakin mudah secara online melalui aplikasi. Namun sebelum berinvestasi reksa dana, investor sebaiknya memastikan kredibilitas dari Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang dipiliih.

APERD merupakan institusi yang secara resmi telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memasarkan produk reksa dana. MNC Sekuritas merupakan salah satu APERD yang menyediakan ratusan jenis produk reksa dana di aplikasi MotionTrade.

Berikut ini tips MotionTrade supaya investor memilih APERD yang terpercaya, antara lain:

1. Harus Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan

Agen Penjual Reksa Dana (APERD) harus memiliki izin resmi dari OJK untuk menawarkan produk reksa dana ke investor. Setelah mendapatkan surat tanda terdaftar sebagai APERD, maka perusahaan tersebut dapat menjalankan aktivitas penawaran produk dari mitra Manajer Investasi (MI) ke investor.

2. Bekerja sama dengan Manajer Investasi

Setiap APERD harus melakukan kerja sama dengan perusahaan MI, sehingga dapat menawarkan berbagai jenis produk reksa dana. Saat ini, MNC Sekuritas telah bekerja sama dengan 33 MI yang terkemuka di Indonesia, dengan 163 produk reksa dana yang dapat menjadi pilihan investor di aplikasi MotionTrade.

3. Memiliki Sertifikasi WAPERD

APERD mengacu pada lisensi dari OJK untuk suatu institusi, sementara Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) mengacu pada individu atau perorangan yang telah mengikuti dan lulus ujian sertifikasi OJK untuk melakukan pemasaran reksa dana. Masa berlaku izin sertifikasi sebagai WAPERD ini hanya berlaku 2 tahun. Lalu, izin tersebut dapat diperpanjang dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan (PPL).