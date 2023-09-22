Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Angkat Purnawirawan TNI AL Jadi Komisaris Pertamina

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |13:51 WIB
Erick Thohir Angkat Purnawirawan TNI AL Jadi Komisaris Pertamina
Bambang Suswantono Diangkat Jadi Komisaris Pertamina. (Foto :okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) menggantikan Rida Mulyana.

Rida diketahui sudah pensiun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada Juni lalu.

"Iya betul. Pak Rida pensiun, (dan ini) kewenangan pemegang saham," jelas VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (2/9/2023).

Sebagai informasi, penunjukan Bambang itu tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No. SK-263/MBU/09/2023 tanggal 22 September 2023.

Sebelumnya, Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-20 (2020-2023), Komandan Jenderal Akademi TNI (2020), Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal (2018-2020), Korps Marinir (2017-2018), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (2016-2017).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193026/phe-JgGl_large.jpg
Pertamina Temukan Harta Karun Migas Raksasa di Mahakam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191800/pertamina-Uxwo_large.jpg
Pertamina Kirim 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191760/lpg-QP1o_large.jpg
Pertamina Tindak Tegas Agen Pengoplos Tabung Gas Elpiji Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191666/lpg_pertamina-T7U0_large.jpg
Pertamina Distribusikan 100 Ribu Tabung LPG 3 Kg Lewat Operasi Pasar di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191568/pertamina-PahN_large.jpg
Pertamina dan YLKI Uji Tera Alat Ukur BBM Kawal Liburan Nataru, 1.866 SPBU Buka 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/455/3191564/phe-ob0v_large.jpg
Taman Wisata Laut Labuhan Jadi Motor Konservasi dan Ekonomi Pesisir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement