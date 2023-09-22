Erick Thohir Angkat Purnawirawan TNI AL Jadi Komisaris Pertamina

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Bambang Suswantono menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) menggantikan Rida Mulyana.

Rida diketahui sudah pensiun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada Juni lalu.

BACA JUGA: Pertamina Berdayakan Pelaku UMKM Desa Tasikharjo melalui Energi Terbarukan Tenaga Surya

"Iya betul. Pak Rida pensiun, (dan ini) kewenangan pemegang saham," jelas VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (2/9/2023).

Sebagai informasi, penunjukan Bambang itu tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No. SK-263/MBU/09/2023 tanggal 22 September 2023.

Sebelumnya, Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-20 (2020-2023), Komandan Jenderal Akademi TNI (2020), Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal (2018-2020), Korps Marinir (2017-2018), dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (2016-2017).