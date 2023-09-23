4 Fakta Agus Marto yang Jadi Komut PLN, Berikut Rekam Jejaknya

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengganti susunan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terdapat dua komisaris dan satu Direksi yang diangkat dalam RUPS tersebut.

Salah satunya, Agus Martowardjo yang dipindah tugaskan dan resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PLN. Sebelumnya, Agus Martowardjo merupakan Komisaris Utama Bank BNI.

Berikut dirangkum Okezone, Sabtu (23/9/2023), fakta tentang Agus Martowardjo yang diangkat jadi Komut PLN.

1. Respon Agus Martowardjo

Agus Martowardojo menyatakan, PLN selama ini memiliki laju pertumbuhan kinerja yang baik. Proses transformasi dan digitalisasi yang dilakukan perusahaan membuahkan banyak prestasi dan apresiasi.