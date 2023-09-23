Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Swafoto CPNS 2023 dengan Benar hingga Syarat Daftar

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |05:28 WIB
Begini Cara Swafoto CPNS 2023 dengan Benar hingga Syarat Daftar
Cara swafoto CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Begini cara swafoto Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. Swafoto menjadi persyaratan dalam mendaftar Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) CPNS dan PPPK.

Melansir dari laman BKN, Jumat (22/9/2023) Swafoto atau selfie merupakan potret diri yang menjadi salah satu syarat dalam proses seleksi CPNS. Pendaftar juga perlu memperhatikan pose dan busana serta mengetahui format yang telah ditentukan.

Dalam aturan contoh swafoto CPNS dan PPPK yang perlu diperhatikan agar dokumen diunggah sesuai dengan ketentuan. Setelah melakukan swafoto, unggah foto dengan format dokumen berupa JPEG/JPG ke laman sscasn.bkn.go.id sesuai dengan ukuran file yang diminta. Adapun aturan, cara dan contoh swafoto CPNS dan PPPK 2023 yang benar.

-Swafoto berukuran maksimal 200 Kb

-File foto bertipe jpeg/jpg

-Cara unggah swafoto untuk CPNS dan PPPK 2023

-Lakukan swafoto dengan klik tombol Ambil Foto

-Apabila foto belum sesuai, klik Foto Ulang untuk mengulangi swafoto

-Jika sudah sesuai, klik Simpan Foto

-Swafoto yang berhasil disimpan akan menampilkan notifikasi: Unggah swafoto berhasil

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/320/3120758/cpns-zH9E_large.jpg
Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Ini Alasan Menpan RB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/320/3058265/cara-beli-e-meterai-untuk-pendaftaran-cpns-2024-Vl5KWl8CiO.jpg
Cara Beli e-Meterai untuk Pendaftaran CPNS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/320/2957183/update-cpns-2023-pengumuman-hasil-sanggah-hingga-20-januari-qTLCd1jspc.jpg
Update CPNS 2023, Pengumuman Hasil Sanggah hingga 20 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/320/2952376/kemenag-umumkan-hasil-seleksi-cpns-2023-59-peserta-lulus-dari-68-formasi-SytuzZPcjF.jpg
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, 59 Peserta Lulus dari 68 Formasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/320/2950046/pemerintah-buka-rekrutmen-casn-2024-dengan-2-3-juta-formasi-ada-seleksi-cpns-dan-pppk-qTIM6Z5hp9.jpg
Pemerintah Buka Rekrutmen CASN 2024 dengan 2,3 Juta Formasi, Ada Seleksi CPNS dan PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2949125/siap-siap-seleksi-cpns-2024-utamakan-formasi-guru-dan-tenaga-kesehatan-AagbY861RH.jpg
Siap-Siap Seleksi CPNS 2024 Utamakan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement