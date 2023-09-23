Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Fakta Orang Kaya Indonesia hingga Sumber Hartanya

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |04:21 WIB
4 Fakta Orang Kaya Indonesia hingga Sumber Hartanya
Sumber cuan orang terkaya di RI (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indonesia punya beberapa orang yang memiliki kekayaan luar biasa. Siapa saja orang kaya itu? jawabannya ada di artikel ini.

Memiliki harta kekayaan berlimpah adalah mimpi dari setiap orang. Namun tidak mudah untuk mendapatkannya perlu kerja keras serta tekun dalam menjalani pekerjaannya.

Selain itu, kunci menjadi orang sukses yang bisa memiliki kekayaan berlimpah yakni tidak takut bermimpi dan gigih dalam menjalani setiap proses yang dilewatinya.

Di Indonesia sendiri punya beberapa orang yang memiliki kekayaan berlimpah serta sejumlah bisnis yang menjadi sumber harta kekayaannya.

Lantas, siapa saja orang kaya di Indonesia itu? Berikut Ini Okezone merangkum beberapa fakta orang kaya di Indonesia beserta sumber hartanya, Kamis (21/9/2023).

1. Low Tuck Kwong Pendiri Bayan Resources

Dia merupakan pendiri Bayan Resources, salah satu perusahaan tambang batu bara di Indonesia.

Low Tuck Kwong juga mengendalikan perusahaan energi terbarukan Singapura Metis Energy yang sebelumnya dikenal sebagai Manhattan Resources.

Dirinya juga memiliki saham di The Farrer Park Company, Samindo Resources, dan Voksel Electric.

1 2
