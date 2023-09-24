Cara Daftar Uji Coba Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahap 2

JAKARTA - Cara ikut pendaftaran uji coba operasional Kereta Cepat Whoosh tahap 2 gratis untuk masyarakat umum.

Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebutkan pendaftaran tahap kedua dibuka pada 24 September 2023 untuk keberangkatan tanggal 25-30 September.

Setiap harinya KCIC menyediakan 4 jadwal perjalanan pulang pergi (PP) sehingga total terdapat 8 perjalanan KA yang beroperasi setiap harinya selama masa ujicoba yang akan berlangsung hingga 30 September 2023

Sama halnya seperti uji coba tahap pertama, Eva mengatakan setiap penumpang yang tercatat pada manifest perjalanan pada uji coba tahap kedua dipastikan sudah terlindungi asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pendaftaran uji coba operasional KA Cepat Whoosh dengan penumpang tidak berbayar alias gratis ini hanya bisa dilakukan melalui situs resmi yang telah disediakan.

Bagi Anda yang ingin terlibat dalam uji coba KA Cepat Whoosh, berikut tata cara dan syarat pendaftarannya.