Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Daftar Uji Coba Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahap 2

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |14:02 WIB
Cara Daftar Uji Coba Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahap 2
Pendaftaran uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung tahap II. (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Cara ikut pendaftaran uji coba operasional Kereta Cepat Whoosh tahap 2 gratis untuk masyarakat umum.

Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebutkan pendaftaran tahap kedua dibuka pada 24 September 2023 untuk keberangkatan tanggal 25-30 September.

 BACA JUGA:

Setiap harinya KCIC menyediakan 4 jadwal perjalanan pulang pergi (PP) sehingga total terdapat 8 perjalanan KA yang beroperasi setiap harinya selama masa ujicoba yang akan berlangsung hingga 30 September 2023

Sama halnya seperti uji coba tahap pertama, Eva mengatakan setiap penumpang yang tercatat pada manifest perjalanan pada uji coba tahap kedua dipastikan sudah terlindungi asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pendaftaran uji coba operasional KA Cepat Whoosh dengan penumpang tidak berbayar alias gratis ini hanya bisa dilakukan melalui situs resmi yang telah disediakan.

Bagi Anda yang ingin terlibat dalam uji coba KA Cepat Whoosh, berikut tata cara dan syarat pendaftarannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164920/kereta_cepat_whoosh-qUzu_large.png
Bom Waktu Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164941/kereta_cepat_whoosh-WjIx_large.jpg
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp116 Triliun, Bisa Lunas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164930/whoosh-93xm_large.png
Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh bak Bom Waktu, KCIC Harus Bayar Bunga Rp2 Triliun per Tahun ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162787/kereta_cepat-ej7k_large.jpg
Prabowo Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Dikawal AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162488/ahy-5wVv_large.jpg
AHY: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jadi Tugas Khusus Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157197/kereta_cepat_whoosh-Y7xa_large.jpg
KCIC Kembali Tangkap Pencuri Bantal Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement