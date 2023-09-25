4 Fakta Pemberian Nama Whoosh pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) berubah nama menjadi Whoosh.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku terperangah dengan nama Whoosh sebagai pengganti nama KCJB.

Bahkan menurutnya nama Whoosh lebih baik dari nama kereta asal Jepang yaitu Shinkansen.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, turut mengumumkan nama resmi KCJB menjadi Whoosh lewat akun instagram resmi milik pribadinya.

“Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan kebanggaan bagi Indonesia, oleh karenanya identitas jenama sangat perlu diberikan. Namanya Whoosh yang merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal," tulis Menhub Budi, Jumat, 22 September 2023.

Berikut ini fakta seputar KCJB diganti jadi nama Whoosh, Senin (25/9/2023):

1. Pencetus Nama Whoosh

Menhub menceritakan jika nama tersebut lahir dari adanya obrolan santai dengan sejumlah menteri dan juga Presiden setelah melakukan uji coba.

Menhub berharap pemberian nama kereta cepat ini dapat menjadi kebanggan masyarakat Indonesia. Menurutnya ini akan menjadi keren jika dijadikan merchandise.

"Jadi di lapangan banyak yang kayak kita ngomong, siapa kita? Jaya. Kalau di sana, ungkapan kegembiraan itu ngomong Whoosh, Whoosh, Whoosh. Setelah 380 km/jam itu wah," kata Menhub di Jakarta, Kamis, 21 September 2023.

"Di lain waktu hampir bersamaan pak Praktik, pak Pres dan saya gabung, beliau juga katakan kalau namanya cepat di Indonesia kan Whoosh Whoosh. Kita coba lah. Tapi memang kita cari nama yang sesuai, Whooshs itu cepat. Dari berbagai kata yang ada, Whoosh ini yang paling cepat," tambahnya.

2. Arti Kata "Whoosh"

Kata Woosh merupakan singkatan Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal. Namun, nama ini juga merupakan bahasa inggris yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Triawan juga sempat mengatakan, bahwa dalam bahasa asing, Whoosh memiliki arti cepat. Menurutnya, nama ini akan sesuai dengan kesan pertama saat mengetahui kecepatan kereta api cepat yang mencapai 350 km/jam

"Whoosh ini dalam bahasa asing artinya cepat, karena kita mencari nama tidak hanya diterima di dalam, tapi diterima internasional," ujar Triawan Munaf

"Whoosh ini memiliki kepanjangan, Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal. Jadi sangat sesuai sekali," lanjutnya.