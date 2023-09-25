Formasi CPNS Kemenag 2023 hingga Syarat dan Cara Daftarnya

JAKARTA - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 telah resmi dibuka.

Sejumlah instansi pun telah merilis formasi hingga syarat yang dibutuhkan pelamar. Salah satunya Kementerian Agama (Kemenag).

Dari informasi pada situs resmi kemenag.go.id, Senin (25/9/2023), terdapat dua formasi tersedia.

Pertama, formasi umum yang merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

Kedua, formasi khusus putra/putri lulusan terbaik merupakan pelamar dengan kriteria lulusan dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian/cumlaude yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Strata Dua (S-2/ Magister) yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan.