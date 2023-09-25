Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Formasi CPNS Kemenag 2023 hingga Syarat dan Cara Daftarnya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |05:01 WIB
Formasi CPNS Kemenag 2023 hingga Syarat dan Cara Daftarnya
CPNS Kemenag 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 telah resmi dibuka.

Sejumlah instansi pun telah merilis formasi hingga syarat yang dibutuhkan pelamar. Salah satunya Kementerian Agama (Kemenag).

 BACA JUGA:

Dari informasi pada situs resmi kemenag.go.id, Senin (25/9/2023), terdapat dua formasi tersedia.

Pertama, formasi umum yang merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

 BACA JUGA:

Kedua, formasi khusus putra/putri lulusan terbaik merupakan pelamar dengan kriteria lulusan dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian/cumlaude yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Strata Dua (S-2/ Magister) yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175082/pns-O9ba_large.jpeg
Sistem Single Salary PNS, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji-Tunjangan hingga Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175136/pns-eaVu_large.png
Segini Rincian Gaji Pensiunan PNS yang Cair Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175079/purbaya-m3WK_large.jpg
Purbaya Diminta Terapkan Sistem Gaji Tunggal PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175067/pns-s3hp_large.jpeg
Single Salary Diterapkan, PNS Bisa Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174898/pns-Dm4I_large.png
Sistem Single Salary PNS Bakal Diterapkan, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji dan Tunjangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174572/asn-wUQE_large.jpeg
Bocoran Kenaikan Gaji ASN Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement