HOME FINANCE HOT ISSUE

Masih Jauh dari Target, Baru 44,5 Ribu Penumpang/Hari Naik LRT Jabodebek

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |13:30 WIB
Masih Jauh dari Target, Baru 44,5 Ribu Penumpang/Hari Naik LRT Jabodebek
Penumpang LRT tembus 1,2 juta. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabodebek telah melayani sebanyak 1.211.160 penumpang sejak resmi beroperasi pada 28 Agustus 2023 lalu.

Manager Public Relation LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan angka tersebut didapatkan selama 27 hari beroperasi.

 BACA JUGA:

"Selama 27 hari beroperasi tercatat sudah 1.211.160 masyarakat yang menggunakan LRT Jabodebek," katanya saat dihubungi, Senin (25/92/2023).

Kuswardojo mengatakan bahwa saat ini rata-rata jumlah penumpang per hari yang diangkut LRT Jabodebek sebanyak 44,5 ribu penumpang.

 BACA JUGA:

"Saat ini baru sekitar 44,5 ribu perhari," katanya.

Halaman:
1 2
