Menko Luhut Sebut RI Punya Potensi Energi Bersih hingga 3.600 Gigawatt

Menko Luhut Binsar Pandjaitan sebut SDA RI begitu banyak. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA).

Luhut menyebut Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) atau energi bersih Indonesia hingga 3.600 gigawatt (GW).

"Kita punya sekarang kalau potensial clean energy itu 3600 GW termasuk solar panel," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Road to AIS Forum 2023, di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Luhut mengatakan saat ini Indonesia tengah memfinalisasi kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UAE) untuk membangun 62 GW renewable energy.

Kerja sama itu mencakup panel surya, tenaga hidro, hingga panas bumi atau geothermal.