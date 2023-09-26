Ini Kelebihan dan Kekurangan KPR Syariah

JAKARTA – Ini kelebihan dan kekurangan KPR syariah. Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah semakin populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pasangan muda yang ingin memiliki rumah impian mereka.

Namun, sebelum Anda memutuskan untuk memilih KPR Syariah sebagai sarana investasi properti, ada baiknya memahami baik kelebihan maupun kekurangan yang dimilikinya. Dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023), KPR Syariah adalah jenis pembiayaan untuk membeli rumah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Berikut salah satu keunggulan utama KPR Syariah termasuk tidak adanya bunga atau riba dalam transaksi sejalan dengan prinsip agama islam:

Kelebihan KPR Syariah

1. Tidak Ada Bunga

Salah satu keuntungan utama KPR Syariah adalah bebas dari bunga atau riba. Ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan, karena cicilan tetap setiap bulannya.

2. Uang Muka Lebih Ringan

KPR Syariah memungkinkan nasabah untuk membayar uang muka yang lebih rendah, yaitu sekitar 10%, dibandingkan dengan KPR konvensional yang biasanya memerlukan setidaknya 15% uang muka.

3. Jumlah Cicilan Flat

Nasabah KPR Syariah menikmati jumlah cicilan tetap setiap bulannya hingga pelunasan. Tidak ada fluktuasi suku bunga yang mempengaruhi cicilan, seperti yang terjadi pada KPR konvensional.

4. Tidak Ada Penalti

Nasabah KPR Syariah dapat melunasi cicilan lebih awal tanpa dikenakan penalti, yang merupakan keunggulan dibandingkan dengan KPR konvensional.