Internet Starlink Milik Elon Musk Masuk Indonesia, Berapa Harganya?

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |05:42 WIB
Internet Starlink Milik Elon Musk Masuk Indonesia, Berapa Harganya?
Internet Starlink punya Elon Musk masuk Indonesia (Foto: Reuters)
JAKARTA - Elon Musk akan membawa layanan internet revolusioner, Starlink, ke Indonesia. Starlink menawarkan kecepatan dan jangkauan yang mengagumkan dibandingkan dengan alternatif lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, kecepatan Starlink mencapai 200 mbps, jauh melebihi rata-rata 20.85 mbps di Indonesia, Selasa, (26/9/2023).

Namun, kecepatan ini datang dengan biaya. Untuk menggunakan Starlink, pengguna harus membayar sekitar USD150-200 (Rp2,3 - Rp3,07 juta) untuk pemasangan alat penerima sinyal. Heru menegaskan bahwa Starlink tidak murah.

Pengguna juga akan dikenakan biaya bulanan sekitar Rp2,3 - Rp3,07 juta untuk menikmati internet super cepat dengan kecepatan 200 mbps. Meskipun mahal, kecepatan yang luar biasa ini sangat menarik.

