HOME FINANCE HOT ISSUE

Tugas Baru Luhut dari Jokowi, Integrasi Transportasi Jabodebek 1 Bulan

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:15 WIB
Tugas Baru Luhut dari Jokowi, Integrasi Transportasi Jabodebek 1 Bulan
Luhut Ditugaskan Integrasi Transportasi Jabodebek. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) di Pulau Bali bakal mulai dibangun 2024. LRT tersebut akan melintasi Bandara I Gusti Ngurah Rai.

"Kita harap groundbreaking early next year, awal tahun depan, kita bisa groundbreaking karena itu studinya sudah lama dilakukan, tapi karena terbentur Covid-19, tadi kita hidupkan lagi," kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Luhut mengatakan, jika LRT di Bandara Ngurah Rai Bali tidak dibangun, maka akan terjadi penumpukan (stuck) penumpang mengingat pada 2026, bandara tersebut akan melayani sekitar 24 juta penumpang per tahun.

Presiden Jokowi, kata Luhut, dalam rapat pada Rabu ini sudah memerintahkan jajaran menteri agar melakukan studi lanjutan untuk LRT di Pulau Bali, dari Bandara Ngurah Rai ke Seminyak, atau kemungkinan hingga ke Canggu.

"Dari lapangan terbang sampai ke Seminyak dan kalau perlu nanti terus sampai ke Canggu itu 20 kilometer, dan nanti kita sedang pertimbangkan memasukkan harga tiket 1 dolar AS, 2 dolar AS, setiap penumpang pakai tidak pakai, sehingga dengan pembiayaan publik juga akan bisa jalan," kata Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat tersebut meminta kereta LRT, kereta MRT, dan moda transportasi publik lainnya terintegrasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Halaman:
1 2
