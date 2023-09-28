Manakah yang Lebih Untung Beli Rumah Cash atau KPR?

JAKARTA - Manakah yang lebih untung beli rumah cash atau KPR? Mana yang lebih untung tergantung dari sisi mana melihat. Secara nominal uang yang dikeluarkan, jelas membeli rumah cash lebih diuntungkan daripada mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Namun dengan asumsi Anda masih berada di tahap memulai karir dan uang Anda masih belum terlalu banyak. Memiliki KPR boleh jadi merupakan opsi yang lebih tepat jika memperhitungkan waktu yang dibutuhkan sebelum Anda benar-benar bisa menempati rumah yang dibeli. Terutama bila Anda benar-benar belum memiliki tempat tinggal dan tidak mau membayar sewa rumah kontrakan.

Atas dasar sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk bisa menempati rumah tersebut, kemungkinan Anda juga bisa lebih leluasa memilih kawasan tempat tinggal yang strategis sebelum orang lain mengisinya, dalam periode 5-20 tahun masa ke ke depan.

Masih dengan asumsi Anda perlu mengumpulkan uang dalam jumlah besar terlebih dahulu ketika hendak membeli rumah secara cash. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menabung bisa menyebabkan rumah yang Anda proyeksikan bisa dibeli dengan harga misal Rp500 juta. Setelah bertahun-tahun lewat, ternyata rumah dengan tipe yang sama sudah tidak lagi dijual dengan harga Rp500 juta, melainkan sudah Rp700 juta atau bahkan Rp800 juta—Rp900 juta.

Membeli rumah memang perlu mempertimbangkan berbagai hal. Anda tidak bisa terlalu bermuluk-muluk mencari opsi paling menguntungkan tanpa memiliki sumber dana yang besar.

Berikut keuntungan beli rumah cash dibanding KPR:

1. Biaya Lebih Sedikit

Satu hal pasti dari membeli rumah secara cash adalah biaya yang Anda keluarkan untuk memiliki sebuah rumah itu sendiri pastinya akan lebih sedikit dibandingkan menggunakan KPR.

Hanya saja catatannya, Anda bisa lebih memerhatikan apakah Anda sudah memiliki tempat yang bisa ditinggali selama Anda menabung beli rumah cash. Jangan sampai Anda berniat membeli rumah cash tetapi Anda malah menyewa tempat tinggal lain yang terlalu mahal sehingga selama proses menabungnya, Anda malah menghabiskan lebih banyak dana untuk menyewa kontrakan.