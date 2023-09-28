Generasi Sandwich Rawan Krisis Keuangan saat Pensiun? Perhatikan Hal Ini

JAKARTA - Generasi sandwich rawan krisis keuangan saat pensiun. Ada hal yang perlu diperhatikan bagi generasi sandwich.

Generasi sandwich memiliki peran ganda dalam hal keuangan karena harus membiayai tiga generasi sekaligus yakni diri sendiri, orang tua, dan anak.

Banyak generasi sandwich terjebak dalam masalah finansial, menghadapi dinamika keuangan yang kerap dikategorisasikan sebagai situasi yang rumit. Terlebih, data menunjukkan bahwa 90% masyarakat belum memiliki kesiapan finansial yang cukup untuk memasuki fase pensiun, menciptakan tantangan signifikan dalam merencanakan masa depan di usia lanjut.

Bahkan, tujuh dari sepuluh pensiunan merasa perlu mencari pekerjaan tambahan guna menjaga stabilitas keuangan mereka setelah pensiun, hal ini menggarisbawahi keterbatasan perlindungan finansial di masa-masa usia senja. Pandangan akan masa pensiun yang ideal memerlukan pondasi kuat dalam perencanaan finansial.

Dengan perencanaan finansial yang matang, generasi tersebut mampu mencapai kemandirian finansial tanpa memberatkan anak-anak dan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat menciptakan kedamaian dalam menghadapi fase usia lanjut yang bermakna dan layak.

Chief Distribution Officer Sun Life Indonesia Danning Wikanti menjelaskan, X-Tra Proteksi Retirement adalah perwujudan nyata dari kemitraan strategis dengan CIMB Niaga. Produk ini mencerminkan komitmen untuk memberikan solusi finansial yang andal dan berkelanjutan bagi generasi sandwich.