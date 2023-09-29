Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Ketahui 2 Proses Cleansing Reksa Dana Syariah

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |17:14 WIB
Tips MotionTrade: Ketahui 2 Proses Cleansing Reksa Dana Syariah
Tips MotionTrade ketahui 2 cleansing reksa dana (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Tips MotionTrade hari ini membahas mengenai dua proses cleansing reksa dana syariah. MotionTrade merupakan aplikasi milik MNC Sekuritas unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).

Sebagai perusahaan sekuritas terbaik, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Reksa dana syariah dapat menjadi pilihan investasi bagi individu yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berbeda dengan reksa dana konvensional, reksa dana syariah memiliki mekanisme pembersihan kekayaan non-halal (cleansing).

Cleansing reksa dana syariah mengacu pada proses pemisahan atau eliminasi dana dari investasi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini melibatkan larangan terhadap riba, perjudian, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram.

Proses cleansing menjadi bukti keseriusan dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah. Berikut ini merupakan 2 (dua) proses cleansing pada reksa dana syariah, yaitu:

1. Cleansing Pendapatan Bunga

Dalam investasi reksa dana, bank kustodian memberikan bunga yang berasal dari dana yang disetorkan. Bunga yang didapatkan tersebut harus dicatat terpisah karena tidak bisa diklaim sebagai pendapatan dan kemudian akan diamalkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173690/mahasiswa-vbYa_large.jpg
Perluas Akses Edukasi Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Resmikan GI BEI Syariah Universitas Paramadina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/278/3172367/mnc_sekuritas-MijU_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Sekuritas Sore Ini: Mengenal Risiko & Peluang di Waran Terstruktur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/278/3172108/mnc_sekuritas-sYpB_large.jpg
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis Day Trading Mastery: Cara Jitu Baca Pasar Harian Bersama MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/278/3171982/mnc_sekuritas-hRD9_large.jpg
MNC Sekuritas Cabang Surabaya Voza Tower Gelar Investor Gathering Innovation & Opportunities in Challenging Market
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/278/3171094/motiontrade-KHei_large.jpg
Tips MotionTrade: Mitos Investasi Pasar Modal yang Perlu Diketahui Investor Pemula
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement