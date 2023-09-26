Tips MotionTrade, Apa Itu Rating Obligasi dan Fungsinya?

JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana, serta obligasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana dari investor. Biasanya obligasi memiliki rating atau peringkat berupa huruf atau angka yang mencerminkan kemampuan bayar penerbit obligasi, serta risiko terkait obligasi tersebut.

Dengan adanya rating, investor dapat menilai kemampuan penerbit obligasi untuk membayar kembali utang dan bunga obligasi yang ditawarkan.

BACA JUGA: Belajar Jadi Investor Bijak di Instagram Live MNC Sekuritas

Ada empat lembaga pemberi peringkat obligasi, salah satunya adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). MotionTrade telah merangkum dua jenis rating obligasi yang perlu dipahami investor, yaitu kategori investment grade dan non-investment grade.