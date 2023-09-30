Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas dan 3 Galeri Investasi Borong Juara di Kompetisi Investor Protection Month 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:57 WIB
MNC Sekuritas dan 3 Galeri Investasi Borong Juara di Kompetisi Investor Protection Month 2023
MNC Sekuritas Raih Penghargaan. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas berhasil meraih Juara 1 sebagai Anggota Bursa (AB) yang menggelar kegiatan edukasi terbanyak dalam Kompetisi Investor Protection Month 2023 (IPM 2023) pada Jumat 29 September 2023.

Tak hanya itu, tiga Galeri Investasi binaannya juga berhasil menyabet Juara 1, 2, dan 3 untuk Galeri Investasi dengan jumlah peserta edukasi terbanyak dalam Kompetisi IPM 2023.

Sebagai informasi, Investor Protection Month (IPM) 2023 atau Bulan Perlindungan Investor merupakan sebuah inisiatif dari Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) untuk menciptakan suatu program literasi dan edukasi yang menarik untuk masyarakat, mengenai mekanisme perlindungan investor di pasar modal Indonesia.

MNC Sekuritas berhasil menggelar sebanyak 151 kegiatan dengan jumlah peserta lebih dari 15.000 orang dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tak hanya itu, Galeri Investasi binaan MNC Sekuritas yang berhasil sapu bersih kategori jumlah peserta edukasi terbanyak antara lain:

- Juara 1: Galeri Investasi Universitas Widya Dharma, Pontianak dengan 5.197 peserta

- Juara 2: Galeri Investasi Universitas Halu Oleo, Kendari dengan 3.673 peserta

- Juara 3 Galeri Investasi Universits Gunung Jati, Cirebon dengan 1.501 peserta

Halaman:
1 2
